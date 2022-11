Die Stadt Frankenthal könnte im neuen Jahr erstmals seit langer Zeit wieder schwarze Zahlen schreiben. Die Verwaltung rechne in ihrem Haushaltsplan mit einem „deutlichen Überschuss“, sagt Beigeordneter Bernd Leidig (SPD). Der Finanzdezernent schränkt aber ein: Es gebe noch viele Unwägbarkeiten und Fragezeichen.

Bemerkbar macht sich laut Leidig, der den Etatentwurf gemeinsam mit Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Mittwoch in den Stadtrat einbringen wird, dass nach dem Verwaltungsgerichtsurteil deutlich mehr Mittel an die Kommunen allgemein und nach Frankenthal speziell fließe. Der Beigeordnete mahnt allerdings angesichts der infolge des Ukraine-Kriegs ungewissen Lage zur Vorsicht: „Es ist ein Entwurf.“

3,26 Millionen Euro Plus erwartet

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 waren die Verantwortlichen zunächst auch davon ausgegangen, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts, der das laufende Verwaltungsgeschäft abbildet, möglich sein wird. Im Nachtragsplan, der im Sommer durch die Gremien ging, standen unterm Strich dann aber wieder zwei Millionen Euro Minus. Der Grund: geringere Steuereinnahmen und höhere Energiekosten. Fürs nächste Jahr hofft die Stadt auf einen Überschuss von 3,26 Millionen Euro, wie aus dem Haushaltsentwurf hervorgeht.

Grüne wollen Schottergärten verbieten

Weitere Punkte auf der Tagesordnung der Ratssitzung sind unter anderem ein Antrag der Grünen zum Verbot von Schottergärten und vor dem Hintergrund der Cyberattacke auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises eine Anfrage der SPD zur Sicherheit der IT-Infrastruktur der Stadt. Die CDU fordert Leitlinien für eine „fahrradfreundliche Stadt“.

Termin

Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 9. November, 17 Uhr, Congressforum (kleiner Saal), Stephan-Cosacchi-Platz 5. Online kann das Treffen unter https://stadtverwaltung-frankenthal.webex.com (Kennnummer 2740 397 8870, Passwort 67227) verfolgt werden.