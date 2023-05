Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unterm Strich ein dickes Minus – das war das vertraute Bild beim Blick in den Frankenthaler Stadthaushalt seit langer Zeit. Allein in den zurückliegenden zehn Jahren haben in Summe fast 70 Millionen Euro gefehlt, um Ertrag und Aufwand auszugleichen. 2023 hoffen die Verantwortlichen auf schwarze Zahlen. Anlass zu Euphorie ist das aus ihrer Sicht aber nicht.

3,26 Millionen Euro – dieser Betrag steht als geplanter Überschuss im Etatentwurf, den Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und der für Finanzen zuständige Beigeordnete Bernd Leidig