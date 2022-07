Der Stadt Frankenthal wird es auch im laufenden Jahr nicht gelingen, ihren Haushalt auszugleichen: Statt der bei Aufstellung des Etats erhofften Schwarzen Null mit einem leichten Plus von rund 300.000 Euro wird unterm Strich wohl ein Defizit im laufenden Verwaltungsgeschäft in Höhe von fast zwei Millionen Euro stehen. Das geht aus den Unterlagen für den Nachtragshaushalt 2022 hervor, über den der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag, 12. Juli, 17 Uhr (Dathenushaus, Kanalstraße 6), berät. Geringere Steuereinnahmen und höhere Kosten etwa für Energie sorgen dafür, dass der Finanzplan wieder in die Roten Zahlen rutscht. Ein Thema, über das der Ausschuss separat diskutiert und beschließt, sind Ausgaben für die Nutzung des Congress-Forums für Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien. Bis Jahresende kommen hier auf die Stadt rund 140.000 Euro zu. Für Treffen von Ausschüssen belaufen sich die Kosten auf 3000 bis 5000 Euro; für den Stadtrat sind es 5500 bis 7000 Euro pro Sitzung. Abhängig ist dieser Betrag jeweils von der Dauer der Veranstaltung und der benötigten technischen Ausstattung.