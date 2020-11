Der Haushaltsplan 2021 ist ein Hauptthema bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 1. Dezember, im großen Saal des Congress-Forums. Das Gremium tagt öffentlich ab 9 Uhr.

Zum Finanzplan für das neue Jahr haben die Fraktion Grüne/Offene Liste 13 und die CDU-Fraktion zwei Anfragen vorgelegt. Sie sind zum Teil mit Anträgen verbunden. So spricht die CDU das Corona-Infektionsrisiko in Schulen an. Für den Fall, dass es keine Landesrichtline für den Einsatz von Lüftungsgeräten geben sollte, legt sie dem Rat einen Resolutionsentwurf vor, mit dem entsprechende Handlungsvorgaben und Finanzmittel gefordert werden. Die Grünen fordern den Verzicht auf den Bau eines Kreisels am Nordring, den sie für unnötig halten.

Die Tagesordnung umfasst neben dem Etat 18 weitere Punkte. Dazu gehören auch folgende Themen: der weitere Bedarf an Bussen im Schulverkehr angesichts der Corona-Gefahren, die Kita-Bedarfsplanung und die Innenstadt-Entwicklung.