Gleich zweimal wurde die Polizei bei einem 25-jährigen Frankenthaler fündig, der unter dem Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hervorgeht, wurden bereits Anfang November bei einer ersten Durchsuchung der Wohnung des Mannes mehr als zwei Kilogramm Haschisch, etwa ein Kilo Cannabisblüten und -pflanzenteile, 400 Gramm Amphetamin, über 700 Ecstasy-Tabletten und wenige Gramm Kokain sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Beamten über 20.000 Euro Bargeld sowie 15 gefälschte Impfpässe. Anlass für die Durchsuchung war der Verdacht, dass der 25-Jährige in seiner Wohnung unerlaubt Cannabis anbaut.

Weitere Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen ergaben, dass der Tatverdächtige auch nach der ersten Durchsuchung weiter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen betrieb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ das Amtsgericht Frankenthal daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl, der am 8. Dezember vollstreckt wurde. Bei einer zweiten Durchsuchung der Wohnung wurden erneut Betäubungsmittel sichergestellt. Der 25-Jährige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.