Einen Einbrecher haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in Obrigheim am Samstagabend auf frischer Tat ertappt: Als sie nach Hause kamen, bemerkten sie, dass eingebrochen worden war und hörten darüber hinaus Geräusche im Haus. „Beim Nachschauen überraschten sie den Einbrecher auf frischer Tat“, teilt die Polizei mit. Der Mann floh. Einer der Hausbewohner rannte hinter ihm her. In einem angrenzenden Feld verlor sich die Spur des Täters jedoch. Auch die Polizei konnte den Einbrecher nicht finden, obwohl die Beamten Verstärkung angefordert hatten. Zum Täter ist nur bekannt, dass er klein ist und dunkel gekleidet war. Auf der Flucht verlor der Einbrecher noch Beute, die er zuvor am Terrassenausgang zum Mitnehmen bereitgestellt hatte. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen der Polizei zufolge bei 28.000 Euro. Die Polizei fragt nun: Wer hat im Tatzeitraum zwischen 19.30 und 20 Uhr und unmittelbar danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Obrigheim und Albsheim gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter Telefon 06321 854-0 entgegen. Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Dirmstein: Am Sonntag kurz nach Mitternacht meldete ein Hausbesitzer einen Einbruch in sein Wohnhaus im Nordosten des Dorfes. Alle Schränke waren durchwühlt, der Schaden beläuft sich hier auf rund 2500 Euro. Ob ein Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch in Obrigheim besteht, ist laut Polizei bislang ungeklärt.