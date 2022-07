Weil Hausanschlüsse gelegt werden, müssen Gehweg und Fahrbahn in der Karlsbader Straße 9 bis 11 nach Angaben der Stadt von Dienstag, 19. Juli, bis Freitag, 12. August, gesperrt werden. Anlieger können aber laut Verwaltung bis zur Baustelle fahren. Ebenfalls die Installation von Hausanschlüssen ist der Grund, warum die Mörscher Straße auf Höhe des Anwesens Nummer 39 von Mittwoch, 20. Juli, bis Mittwoch, 3. August, gesperrt wird. Fußgänger würden am Baufeld vorbeigeleitet. Anlieger können bis zur Baustelle gelangen. „Eine Umleitung wird ausgeschildert“, kündigt die Stadt in ihrer Pressemitteilung an.