Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Frankenthal-Grünstadt ist untrennbar mit dem Namen Norbert Mohn verbunden. Fast 40 Jahre lang war der Rechtsanwalt in führender Position tätig und wurde von den Mitgliedern – inzwischen sind es rund 1800 – als juristischer Ratgeber sehr geschätzt. Am vergangenen Mittwoch ist er ganz plötzlich im Alter von 73 Jahren verstorben.

Bis kurz vor seinem Tod hat der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Grünstadt die wöchentlichen Sprechstunden für Haus und Grund abgehalten und noch Gerichtstermine wahrgenommen. Mohn, der aus der Südpfalz stammt und in Speyer lebte, war ab 1978 nach Übernahme einer Kanzlei als Rechtsanwalt in Frankenthal tätig. Schon zwei Jahre später wurde er in den Vorstand von Haus und Grund gewählt. 2011 trat er die Nachfolge von Helga Massa als Vorsitzender an.

Kurz vor seinem 70. Geburtstag übergab Norbert Mohn 2018 sein Amt an Rechtsanwalt Dennis Peterhans und bat anstelle von Abschiedsgeschenken um Spenden für ein Projekt in Ecuador. Dort gibt es für Bedürftige inzwischen eine „Casa Frankenthal“.