Die Zahl der Bewohner im Dirmsteiner Pflegeheim Haus Maximilian, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim gestiegen. Aktuell sind 20 Senioren und zwei Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Virus getestet. Das geht aus einer Meldung von Freitag hervor. Am Mittwoch hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass neun Pflegeheimbewohner und eine Person aus der Belegschaft an Covid-19 erkrankt seien. Die Verläufe der Betroffenen seien durchweg mild, niemand werde derzeit im Krankenhaus behandelt, informiert die stellvertretende Pflegedienstleiterin Christine Fleik auf Nachfrage. Alle 50 Bewohner seien am Freitag noch einmal per Schnelltest abgestrichen worden. Dabei habe es kein weiteres positives Ergebnis gegeben. Erkrankt seien hauptsächlich Bewohner, die viel außerhalb der Einrichtung unterwegs seien. Der Bereich Pflege in der Seniorenresidenz sei nicht von der Erkrankung der beiden Mitarbeiter betroffen.