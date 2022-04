Ein Wasserrohrbruch ist nach Angaben des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) der Grund, warum auf dem Hauptfriedhof in Teil I (südlicher Bereich) sowie in Teilen des Abschnitts II (mittlerer Bereich) das Wasser abgestellt werden musste. Wasserhähne seien aktuell nur auf dem Friedhofsteil III in Betrieb. Eine Firma sei mit der Reparatur bereits beauftragt, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Sie rechnet damit, dass im Laufe der kommenden Woche das Wasser wieder fließen kann.