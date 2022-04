Weniger als ein Viertel der 1400 Bäume auf dem Hauptfriedhof sind gesund. Über diese alarmierende Zahl informiert die Stadt. In der Folge sind weitere Fällungen zu erwarten. Ein Nachpflanzungskonzept, das jetzt erarbeitet wurde, beschäftigt sich auch mit Folgen des Klimawandels.

Ausgelöst durch die Fällung von 86 mit der Rußrindenkrankheit befallenen Ahornbäumen auf dem Hauptfriedhof im vergangenen Jahr wurde vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) ein Nachpflanzungskonzept erarbeitet, das den Parkcharakter unterstreicht. Die Einzelheiten stellte Zhuo Xie, Sachbearbeiterin für Grünpflegeservice, im Ausschuss vor. Sie wies darauf hin, dass von den über 1400 Bäumen 61 Prozent der Vitalitätsstufe „leicht geschwächt“ und weitere 13 Prozent der Stufe „sehr geschwächt“ zugeordnet werden.

Bei der Auswahl der neuen Bäume müsse auch der Klimaveränderung Rechnung getragen werden. Bundesweite Tests hätten ergeben, dass Amberbaum, Baummagnolie, Brabanter Silberlinde, Ginkgobaum und wintergrüne Eiche gut geeignet seien. Nachgepflanzt werde vorrangig im nördlichen Teil des Hauptfriedhofs. Pro Baum müsse einschließlich Bodenaustausch und zweijähriger Entwicklungspflege mit Kosten von rund 1800 Euro gerechnet werden.

30 neue Bäume im Herbst

„Die Bäume auf dem Friedhof kommen in die Jahre“, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Mehr als 1000 Bäume seien 50 Jahre und älter, bei rund 70 bestehe Handlungsbedarf. Der prägende Alleecharakter durch die Rosskastanien (zwischen Trauerhalle und Mörscher Straße), Platanen (im Norden) und Linden (im Mittelteil) solle als „grüne Lunge“ erhalten werden. Im waldartigen Bestand des Friedhofs wolle man von Nachpflanzungen Abstand nehmen. Für Herbst sei geplant, zunächst 30 neue Bäume in den Boden zu bringen. „Eine löbliche Zielsetzung“, merkte Adolf-José König (SPD) an.

Um das muslimische Grabfeld zu erweitern, hätten noch vor Beginn der Vogelbrutzeit vier Bäume gefällt werden müssen, so Knöppel. Dabei handele es sich um einen allmählich absterbenden Ahorn sowie drei stark geschädigte Robinien. Die Erweiterungsfläche müsse vor ihrer Fertigstellung auf Bomben überprüft werden.

Der EWF trennt sich außerdem von einem Teil des Friedhofs in Mörsch. Die rund 2100 Quadratmeter große Fläche wird für Grabfelder nicht mehr benötigt und ist für den Friedhofsbetrieb inzwischen geschlossen. Zusammen mit dem ehemaligen Bolzplatz in Mörsch wurde das Areal mit einem Wert von 22.000 Euro in das Vermögen der Stadt zurückgeführt. Die Transaktion, die vom Betriebsausschuss und dem Ortsbeirat Mörsch in einer gemeinsamen Sitzung am Montag einstimmig gebilligt wurde, war die Voraussetzung, um das Gelände bebauen zu können. Bevor das Planverfahren weitergeführt werden könne, müsse die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der Teilentwidmung der Fläche noch zustimmen, informierte Bürgermeister Knöppel.