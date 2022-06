Unbekannte haben erneut übers Wochenende die Toilettenanlage auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof verwüstet. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Nachdem Täter eine Woche zuvor das Männerklo mutwillig beschädigt hatten, sei es nun zu Vandalismus im Damen-WC gekommen, so die Stadt. Ihren Angaben zufolge wurde in der Damentoilette die Tür eingetreten, es wurden Fliesen abgeschlagen und Deckenpaneelen zerstört. Die Toiletten können nach den Zwischenfällen zwar wieder genutzt werden, so die Verwaltung, in den nächsten Wochen müssten jedoch noch Reparaturarbeiten erledigt werden. Die Stadt bittet Passanten, die auf dem Friedhof etwas Verdächtiges beobachtet haben wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, zu melden. Der Kommunale Vollzugsdienst ist erreichbar unter der Mobilnummer 0171 3303928.