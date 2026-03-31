Ab Mittwoch, 1. April, bleibt das kleine Tor von der Johann-Casimir-Straße auf den Hauptfriedhof vorerst geschlossen. Grund hierfür sind laut Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) wiederholte starke Verunreinigungen im Bereich der angrenzenden Kastanienallee. In den vergangenen Monaten hätten dort mehrfach Hausmüll, Zigarettenreste sowie größere Gegenstände wie ein aufgebrochener Automat, Einkaufswagen oder Möbelstücke entfernt werden müssen, teilt der EWF mit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird das Tor nun testweise über die Sommermonate geschlossen. Ein entsprechendes Hinweisschild soll vor Ort angebracht werden. Der Zugang zum Hauptfriedhof ist weiterhin über die anderen Eingänge möglich.