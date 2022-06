Unbekannte haben die öffentlichen Toiletten auf dem Hauptfriedhof nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal derart zerstört, dass die Anlage bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten geschlossen bleiben muss. Als Tatzeit vermutet die Stadt den vergangenen Freitag, 10. Juni. Um weiterem Vandalismus vorzubeugen, verstärken der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) und die städtischen Anlagenaufseher einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung zufolge ihre Kontrollgänge. Bei dem Vorfall in den zurückliegenden Tagen haben die Täter der Stadt zufolge auch Grabschmuck von Urnenrasengräbern genommen und in Restmüllcontainer gestopft. Ähnliche Übergriffe hatte es bereits vor drei Wochen gegeben. Die Stadt bittet unter der Mobilnummer 0171 3303928 um Zeugenhinweise direkt an den KVD. Außerdem rät die Stadtverwaltung Angehörigen, die von den Schäden betroffen sind, bei der Polizeiinspektion Strafanzeige gegen unbekannt zu erstatten.