Mit der Sanierung der Sanitärräume im Gebäude der ehemaligen Friedhofsgärtnerei im Schlachthausweg beschäftigt sich am Montag, 18. März, 17 Uhr, der Betriebsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung im Aufenthaltsraum des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) in der Ackerstraße 24. Wie aus der Tischvorlage hervorgeht, gibt es in den von den gewerblichen Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung genutzten Räumen massive Schäden durch Nässe und Schimmelbildung. Die Kosten für die Modernisierung schätzt die Verwaltung auf rund 350.000 Euro brutto. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem die Bestattungszahlen im vergangenen Jahr und die anstehende Teilerneuerung des Abwasserkanals in der Lanzstraße für gut 124.000 Euro.