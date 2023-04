Der Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Wormser Straße soll in den kommenden Wochen zumindest notdürftig saniert werden. Darüber informierte die Verwaltung auf Anfrage der SPD, die auf Schlaglöcher und großflächige Pfützen hingewiesen hatte, am Montag im Betriebsausschuss.

„Der schlechte Zustand ist uns bekannt, der EWF hat bereits eine Planung in die Wege geleitet“, erklärte Knöppel. Die schadhaften Stellen sollen in der ersten Maiwoche mit Splitt aufgefüllt werden. Hierfür sei der Parkplatz zweimal jeweils für zwei Tage gesperrt, um den Friedhofsbetrieb nicht zu stören und weiter Parkplätze anbieten zu können. Knöppel sprach von einer dauerhaften Problematik, da immer wieder Löcher in die Splittschicht gefahren würden.

Eine Komplettsanierung könne allerdings erst nach Abschluss der für 2025 und 2026 geplanten Arbeiten an der Trauerhalle in Angriff genommen werden, weil der Parkplatz während der Sanierung als Abstellplatz für Baufahrzeuge dienen soll. Außerdem werde eine Fläche für eine Ausweichtrauerhalle benötigt. Gegenwärtig überarbeite die Verwaltung die Ausschreibungsunterlagen, um einen neuen Architekten für die Arbeiten an der Trauerhalle zu gewinnen. Eine Erneuerung des Parkplatzes sei für 2027 anvisiert.