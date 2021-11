Am Volkstrauertag – Sonntag, 14. November – findet um 11.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof am Mahnmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs eine öffentliche Gedenkstunde statt. Die Veranstaltungen auf den Friedhöfen der Vororte entfallen nach Angaben der Verwaltung in diesem Jahr. Sprechen werden Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Pfarrer Jörg Diehl. Der OB legt im Namen der Stadt einen Kranz am Mahnmal nieder. Die Stadtkapelle Frankenthal unter der Leitung von Björn Bein übernimmt die musikalische Gestaltung. Die Gedenkstunde finde auch bei schlechtem Wetter im Freien und unter Einhaltung der allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen statt.