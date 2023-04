Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stadtgeschichte und Geschichten gab es zum 200-jährigen Bestehen des Frankenthaler Hauptfriedhofs am Donnerstag. Eine Jubilarin wurde dabei besonders geehrt: die 125 Jahre alte Amalie-Foltz-Halle, die ursprünglich eine besondere Funktion hatte.

Ganztägig war in der Trauerhalle eine Ausstellung mit Einblicken in die Geschichte des Friedhofs zu besichtigen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) würdigte in seiner Festrede die vielfältigen