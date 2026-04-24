Für die Erneuerung der geschädigten Kastanienallee auf dem Hauptfriedhof zwischen dem Eingang an der Mörscher Straße und der Trauerhalle gibt es einen Zeitplan.

Damit das gewohnte Erscheinungsbild nicht allzu sehr leidet und keine größeren Lücken in der repräsentativen Kastanienallee entstehen, sollen im Abstand von zwei Jahren jeweils jeder dritte Baum wechselseitig gefällt, die Stümpfe gefräst und dann an der jeweils gleichen Stelle eine neue Kastanie gepflanzt werden. Diese Vorgehensweise erweist sich auch mit Blick auf die zu tragende Windlast als sinnvoll. Die Aktion wird sich über mehrere Jahre erstrecken, da insgesamt 57 Bäume nachgepflanzt werden müssen.

Das Fällkommando wird, wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss informierte, erst nach dem 16. November anrücken, damit der Volkstrauertag noch in einem angemessenen Rahmen begangen werden kann. Zuvor muss zunächst eine von der unteren Naturschutzbehörde geforderte gutachterliche Artenschutzprüfung vorgelegt werden. Erst dann kann eine Freigabe der Fällarbeiten erfolgen. In der ersten Pflanzphase in diesem Jahr sollen die in der Allee bereits vorhandenen Lücken durch klimaresistente Kastanien geschlossen werde.