Am kommenden Montag beginnen nach Angaben der Stadtverwaltung auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof Fällarbeiten. Der Pressemitteilung zufolge müssen 86 Bäume entfernt werden. Dies sei das Ergebnis der Kontrolle durch Sachverständige. Betroffen sind laut Stadt vor allem Ahornbäume, die von der sogenannten Rußrindenkrankheit befallen wurden. Der für die Erkrankung verantwortliche Pilz könne auch für Menschen unangenehme Folgen haben, weil er „im schlimmsten Fall Entzündungen in der Lunge, Reizhusten, Fieber, Schüttelfrost und Atemnot hervorrufen“ könne. Deshalb werde mit diesen Fällungen schnellstmöglich begonnen. Abgesägt werden auch abgestorbene Gehölze oder Bäume mit Sturmschäden. Den Baumbestand auf dem Hauptfriedhof gibt die Stadt mit rund 1200 Exemplaren an.