Vermutlich bei einem Sturz hat sich ein älterer Mann am Montagabend nach Angaben der Polizei eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Den Beamten zufolge hatten Passanten den Verletzten am Hauptbahnhof in Frankenthal gefunden und die Inspektion verständigt. Der Rettungsdienst habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann keinerlei Ausweispapiere bei sich führte, ist seine Identität bislang nicht geklärt. Der Verletzte sei etwa 70 Jahre alt, habe weißes mittellanges Haar. Bekleidet war er laut Beschreibung der Ermittler mit einer grünen Jacke und einer gelben Hose. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.