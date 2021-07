Unbekannte Altersgenossen haben einem 14 Jahre alten Jugendlichen am Mittwochnachmittag am Frankenthaler Hauptbahnhof dessen silberne Halskette geraubt. Nach Angaben der Polizei Frankenthal habe sich das Opfer der Tat mit zwei Freunden im Wartebereich von Gleis 3 aufgehalten, als ihn gegen 15.30 Uhr eine Gruppe ansprach und aufforderte, ihnen das Schmuckstück zu geben. Als er sich geweigert habe, sei er von zwei Leuten an den Oberarmen festgehalten worden, einer habe dann die Kette vom Hals gerissen, schildern die Beamten den Vorfall. Danach seien die Täter in Richtung Fußgängerzone geflüchtet. Die Gesuchten sollen 14 bis 15 Jahre alt und alle mit Jogginghosen bekleidet gewesen sein. Den Wert der geraubten Kette beziffern die Ermittler mit rund 150 Euro. Hinweise zu dem Überfall an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.