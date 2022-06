[aktualisiert am 22. Juni, 9.30 Uhr] Die Person, die sich mutmaßlich bei einem Sturz am Hauptbahnhof am Montagabend verletzt hat, konnte laut Polizei am Dienstag durch Angehörige identifiziert werden. Den Beamten zufolge hatten Passanten den älteren Mann, der sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, am Hauptbahnhof in Frankenthal gefunden und die Inspektion verständigt. Der Rettungsdienst habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann keinerlei Ausweispapiere bei sich führte, war seine Identität zunächst nicht geklärt.