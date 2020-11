Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, haben Unbekannte nach Angaben der Polizei einen in der Nähe des Hauptbahnhofs geparkten Mercedes aufgebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen. Die graue A-Klasse sei verschlossen in der Eisenbahnstraße abgestellt gewesen, berichten die Beamten. Die Täter hätten im genannten Zeitraum die Heckscheibe des Wagens mit einem Stein eingeschlagen. Der vorläufige Schaden laut den Ermittlern: etwa 600 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.