Erste Arbeiten im Vorgriff auf die bauliche Umgestaltung des Bahnhofsumfelds: Nach dem Rückschnitt des Bewuchses im November 2022 stehen ab Montag, 23. Januar, weitere Maßnahmen an. Laut Verwaltung startet dann der Abriss von Mauerelementen und Wellblechüberdachungen zwischen Stellwerk und Parkhaus am Bahnhof. Anschließend würden Gehwegflächen im genannten Bereich wiederhergestellt. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadt abhängig von der Witterung drei bis vier Wochen. In diesem Zeitraum blieben der Bürgersteig und die 13 Parkplätze gesperrt. Das Parkverbot gilt der Pressemitteilung zufolge am Montag ab 6 Uhr. Stellplätze zum Ausweichen gebe es vor dem Bahnhofsgebäude und im benachbarten Parkhaus. Fußgänger sollen, um vom Parkhaus zum Hauptbahnhof und umgekehrt zu gelangen, den Gehweg auf der Ostseite der Eisenbahnstraße nutzen. Über den Zebrastreifen auf Höhe des Bahnhofsgebäudes und die Fußgängerampel beim Parkhaus können sie die Straße überqueren.