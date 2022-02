m Fastnachtsdienstag liest der Pfälzer Kultautor Harald Schneider im Congressforum in Frankenthal aus seinem neuen Krimi fastnachtlicher Thematik „Ordentlich gemordet“. Doch an dem Abend wird Schneider ein ganz besondere Auszeichnung zuteil.

In seinem neuen Kriminalroman („Ordentlich gemordet“, Ersterscheinung November 2021) schickt Harald Schneider seinen kuriosen und unkostümierten Kommissar „Palzki“ ins bunte Treiben der Narrenvereine. Palzki darf sich jedoch nicht auf Spurensuche begeben, sondern muss als Adjutant seines Vorgesetzten Klaus P. Diefenbach fungieren. Denn „KPD“ will unbedingt den goldenen Ankerorden mit zwei Brillanten, die höchste Auszeichnung der Ludwigshafener Karnevalvereine.

Zunächst kann Palzki keinerlei Verbindung zwischen den einzelnen Taten erkennen, außer dass die Opfer allesamt wichtige Repräsentanten verschiedener Vereine waren. Dann geht es Schlag auf Schlag - kurz vor Ende der Fasnachtskampagne kommt Palzki in seinem bisher ungewöhnlichsten Fall einem perfiden Verbrecher auf die Spur, der nur ein einziges Ziel verfolgt …

Am Fastnachtsdienstag

Harald Schneider liest am Fastnachtsdienstag, 1. März, ab 19.11 Uhr aus seinem neuen Band „Ordentlich gemordet“ im CongressForum in Frankenthal. Im Rahmen der Lesung wird Harald Schneider als „Pälzer Krischer“ des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Der Karnevalsorden „Pälzer Krischer“ wird durch den ältesten Ludwigshafener Karnevalsverein KV Rheinschanze 1877 alljährlich an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport verliehen, die sich als sogenannte „Stimme der Pfalz“ verdient gemacht haben. Die Verleihung am Faschingsdienstag werden durchführen Tobias Mack (erster Vorsitzender Karnevalsverein Rheinschanze 1877), Dirk Auerbach (Sitzungspräsident und zweiter Vorsitzender) und Frank Hoffmann (zweiter Vorsitzender).

Dritter Lieblingsautor der Pfälzer

Harald Schneider, 1962 in Speyer geboren, wohnt in Schifferstadt und arbeitete 20 Jahre als Betriebswirt in einem Medienkonzern. Seine Schriftstellerkarriere begann während des Studiums mit Kurzkrimis für die Regenbogenpresse. Der Vater von vier Kindern veröffentlichte mehrere Kinderbuchserien. Seit 2008 hat er in der Metropolregion Rhein-Neckar-Pfalz den Kommissar Reiner Palzki etabliert. Im Jahr 2017 erreichte Schneider bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den dritten Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami.

Tickets gibt es im Ticketverkauf des Congressforum Frankenthal (Eingang 6 des Stephan-Cosacchi-Platzes) oder online unter https://congressforum.reservix.de/p/reservix/event/1875354. Beginn ist 19:11 Uhr, Einlass ist 18:11 Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Der Ticketpreis beträgt 11,11 Euro, es ist eine 2G plus Veranstaltung.

Infos zu Harald Schneider: www.palzki.de