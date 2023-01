In der Sparkassenfiliale im brandenburgischen Strausberg wird ab 22. Januar wieder ein Kunstwerk aus der Partnerstadt Frankenthal zu sehen sein. Mit seinem Gemälde „Aggregatzustände“ nimmt der Frankenthaler Künstler Harald-Alexander Klimek erneut an einer kuratierten Ausstellung in den Räumen des Kreditinstituts teil.

Die neue Schau, die bis Anfang Dezember zu sehen sein soll, steht unter dem Titel „Erde – Farben und Erzählungen. Gezeigt werden in der kuratierten Schau insgesamt etwa 70 Werke von 21 Künstlern, die von Aquarell- und Pastellarbeiten sowie Fotografien über Bronzeplastiken bis hin zu Kreidedrucken und Linolschnitten reichen. So vielfältig die Kunstwerke jedoch sind, alle haben eins gemeinsam: die Erde als eines der vier Elemente oder als Himmelskörper. Die Kunstwerke thematisieren dabei die Farben der Erde aus der Verborgenheit ihrer Tiefen, wo Lapislazuli und Gold, Eisen oder Gestein ruhen sowie die Farben ihrer Oberflächen in Form von Wasser und Gletscher, Felsen, Wüsten, Böden oder Pflanzendecken, sowie über die Farben der wechselnden atmosphärischen Gegebenheiten aus Tag und Nacht, Dämmerung, Nordlichtern oder Finsternissen und schließlich die Farben der bewegten planetarischen Bläue, heißt es dazu im Ausstellungsflyer.

Gasförmiges, Festes, Flüssiges

Auf 30 mal 42 Zentimetern hat sich Klimek dem Thema „Aggregatzustände“ gewidmet. „Gasförmiges ging in Festes über, Festes in Flüssiges, Flüssiges in Gasförmiges. Und umgekehrt. Die Entstehung der Erde ist noch längst nicht abgeschlossen“, schreibt Autor Jürgen K. Hultenreich im Katalog zur Ausstellung über das Werk seines Freundes. „Auch wir als Menschen sind gasförmig, fest und flüssig. Ein jeder in seinem Ich. Lösen wir uns auf, beginnt der Wandel. Nur er hat Ewigkeitscharakter“, so Hultenreich weiter. Das passt zu dem Gemälde bei dem sich Rauch, der aus einer Feuerhölle zu kommen scheint, wie eine Hand, über den klaren azurblauen Himmel legt, über den Rest einer schmelzenden Eislandschaft. „Das handwerklich brillant gemalte Sujet steht wie ein Ausrufezeichen – nicht nur in der Ausstellung“, urteilt Kuratorin Anke Zeisler über das Werk.

In einem zweiten Teil wird die Ausstellung von 30. April bis 12. Juni im Mariendom in Frankfurt/Oder zu sehen sein. Der Katalog zur Ausstellung kann unter www.kunstprojekte-ev.de erworben werden.