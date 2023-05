Der Frankenthaler Künstler Harald-Alexander Klimek überlässt dem Mannheimer Theresienkrankenhaus eines seiner Werke. Das Mariengemälde mit dem Titel „Mutter und Kind“ wird ab Donnerstag, 11. Mai, im Empfangsbereich des Spitals zu sehen sein.

Auf die Idee mit der Schenkung sei er vor einigen Jahren bei einem Aufenthalt im Theresienkrankenhaus gekommen. Währenddessen habe er erfahren, dass die dortige barocke Kapelle der christlichen Klinik abgerissen werden sollte. Das habe ihn sehr betroffen gemacht, erzählt Klimek. Ein solches Kulturgut dürfe nicht einfach zerstört werden, so die Meinung des Künstlers. Er habe sich deshalb Gedanken gemacht, wie man das Krankenhaus unterstüzten könne, und sei dabei auf die Idee mit der Schenkung gekommen. Ausgewählt habe er dabei ein Werk, das zu dem christlichen Gedanken des Krankenhauses sehr gut passe. „Mutter und Kind“ zeigt seinen Angaben zufolge ein „etwas anderes zeitgenössisches Marienbild“. Inspiriert worde sei er dabei durch das Foto eines fragmentarischen Fundes aus der verloren gegangenen Ladung eines im Schwarzen Meer gesunkenen antiken, byzantinischen Handelsschiffes, das an einen Strand in Georgien angespült worden war. Auf dem beschädigten Stück Eichenholz seien die Überreste der Spuren von Farbe einer silhouettenhaften Darstellung eines Marien-Bildnisses mit Jesuskind zu erkennen gewesen.

Das daraufhin entstandene „Mutter und Kind“ soll künftig im Empfangsbereich des Theresienkrankenhauses für alle Besucher zu sehen sein. Die Vernissage findet am Donnerstag, 11. Mai, um 17.30 Uhr im Theresienkrankenhaus, Bassermannstraße 1, statt.