Der Frankenthaler Maler Harald-Alexander Klimek beteiligt sich an der Ausstellung „Gut Leben – Bilder als Feier des Flüchtigen“, die am Sonntag, 1. Mai, in der St. Marienkirche in Frankfurt (Oder) eröffnet wird. Vertreten ist er mit dem Ölgemälde „Fischköche“ (im Foto), das laut Mitteilung der Aussteller ein „wundervolles bildkünstlerisches Spektakel als Wimmelbild der Elemente von Wasser, Erde und Himmel, fressen und gefressen werden“ darstellt, wobei unklar bleibe, „wer hier wen verspeist“. Weitere Werke in der Ausstellung, die bis 13. Juni zu sehen ist, stammen unter anderem von Reinhard Stangl, Kai Klahre und Hans Scheib. Zur Schau ist ein 70-seitiges Buch mit 28 Abbildungen erschienen, das für 20 Euro im Handel erhältlich ist (ISBN 978-3-937155-25-8).