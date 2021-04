Heinrich von Kleist lässt den Frankenthaler Maler Harald-Alexander Klimek und den Berliner Autor Jürgen K. Hultenreich nicht los. In einem Künstlerbuch berücksichtigen sie neue Erkenntnisse zum Freitod des Dramatikers.

Klimek und Hultenreich arbeiten schon lange zusammen. Auch mit Heinrich von Kleist haben sie sich bereits künstlerisch auseinandergesetzt. Zum Beispiel anlässlich des 200. Todestags des Dramatikers im Jahr 2011. Da waren Werke von ihnen Teil der Ausstellung „34 (Künstler) zu Kleist“, die zuerst im Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder und danach in der Galerie Alte Schule Adlershof in Berlin sowie in der Städtischen Galerie Speyer zu sehen war. „Kleists Freitod ist ein literarischer Fanal“, erklärt Harald-Alexander Klimek, warum das Thema die beiden Künstler so fesselt.

Der 1777 als Sohn einer pommerschen Adelsfamilie in Frankfurt an der Oder geborene Heinrich von Kleist diente in jungen Jahren in der preußischen Armee. 1792 nahm er am Rheinfeldzug gegen Frankreich teil und hatte zeitlebens mit traumatischen Kriegserlebnissen zu kämpfen. „Er stotterte stark und fand keinen rechten Zugang zu den literarischen Zirkeln seiner Zeit“, berichtet Klimek. „Nach heutigen Maßstäben war er wohl schwer depressiv, damals nannte man das noch schwermütig.“

Literarischer Außenseiter

Kleist, der vor allem für das Ritterschauspiel „Das Käthchen von Heilbronn“ und das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ bekannt ist und sich in seinen Werken mit den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen seiner Zeit auseinandergesetzt hat, fühlte sich zunehmend als literarischer Außenseiter. Für seinen Freitod suchte er sich mit Henriette Vogel eine Gefährtin, die unheilbar an Krebs erkrankt war. Am 21. November 1811 nahmen sie sich am Kleinen Wannsee in Berlin das Leben. Kleist erschoss zuerst seine Begleiterin und danach sich selbst.

Was Hultenreich und Klimek besonders interessiert, ist die Entscheidung der beiden, gemeinsam eigenhändig aus dem Leben zu gehen, bevor die Krankheit ihr Schicksal besiegelt. Und das in einer Zeit, in der Selbstmord von der Gesellschaft geächtet wurde, eine Bestattung innerhalb des Kirchhofs nicht möglich war. Beide wurden an Ort und Stelle am Ufer des Kleinen Wannsees beerdigt.

Neue Erkenntnisse

Wie Jürgen K. Hultenreich in seinem Text „Kleists Tod“ schreibt, wurden die Leichen von Selbstmördern in Preußen genauestens untersucht, da sich nach Auffassung der damaligen Zeit nur Kranke umbrachten. Es sind Erkenntnisse wie diese, die Hultenreich und Klimek dazu bewogen haben, sich erneut mit Kleist auseinanderzusetzen. „Wir haben viele Gespräche mit Fachleuten geführt“, sagt Klimek. Kleists Obduktion ergab übrigens bis auf eine „ungewöhnlich feste Gehirnsubstanz“ und eine „große harte Leber“ keinerlei körperliche Krankheiten.

Erschienen ist das 20-seitige Künstlerbuch im ARTDOXA-Verlag Carl-Walter Kottnik (Hamburg). Die Gestaltung übernahm die Dresdener Grafikerin Ajete Elezaj. Die Auflage umfasst 100 Exemplare, die alle durchnummeriert und von Hultenreich und Klimek signiert sind.

Bild zeigt Kleist-Grab

Im Buch ist die 2011 von Hultenreich geschaffene Tuschezeichnung „Kleist hat einen Vogel“ zu sehen, die Abschlussseite ziert ein Bild von Klimek. Vier Arbeiten zum Thema Kleist habe er an den Verlag geschickt, sagt der Frankenthaler Maler. Die Wahl fiel auf „Er suchte hier den Tod und fand Unsterblichkeit“ aus dem Jahr 2018. Das im Original 24,8 Zentimeter hohe und 17,1 Zentimeter breite Bild, das in Öl-Mischtechnik auf Karton entstanden ist und das Grab von Kleist und Vogel zeigt, stellt eine Überarbeitung eines früheren Gemäldes von Klimek dar, das ein privater Sammler aus Hamburg gekauft hat.

