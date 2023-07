Im Zusammenhang mit einem Unfall am Montag sucht die Polizei nach eigenen Angaben ein daran beteiligtes Kind. Den Beamten zufolge war eine Autofahrerin gegen 17.10 Uhr in der Hans-Kopp-Straße unterwegs, als das Kind auf seinem Fahrrad die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Kind. Dieses sei nach dem Sturz unmittelbar aufgestanden und mit weiteren Kindern geflüchtet. Der Wagen sei beschädigt worden. Ob das Kind sich verletzt hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.