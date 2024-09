Die für Mittwoch, 4. September, angekündigten Ausbesserungsarbeiten am Minikreisel an der Kreuzung von Bender- und Frankenstraße werden witterungsbedingt verschoben. Das teilt die Stadt mit. Kanalarbeiten machen eine Vollsperrung des Eschenwegs vor dem Anwesen 6-8 erforderlich, die von Mittwoch, 4., bis Mittwoch, 18. September, dauern wird. Die Einbahnstraßenregelung wird bis dahin aufgehoben. Weil die Leitschwellen auf der Hans-Kopp-Brücke (Flomersheimer Straße) ausgetauscht werden, ist die Brücke von Donnerstag, 5., bis Samstag, 7. September, jeweils von 21.45 bis 5 Uhr, nur von der Mahlastraße aus befahrbar. In der Gegenrichtung wird der Verkehr umgeleitet.