Dreimal an drei verschiedenen Tagen haben Unbekannte nach Angaben der Polizei den Opel eines 32 Jahre alten Frankenthalers offenbar mutwillig demoliert. Den Beamten zufolge stand der Wagen des Mannes ab Freitagnachmittag, 22. Januar, in der Hans-Holbein-Straße. Dort sei am selben Tag der Heckscheibenwischer des Fahrzeugs abgebrochen worden. Einige Tage später – am Samstag, 30. Januar – stellte der Fahrzeughalter fest, dass die Reifen des Autos platt gestochen worden waren. Am Donnerstag dieser Woche wiederum bemerkte er, dass der oder die Täter das linke Rücklicht des Autos eingeschlagen hatten. Nach dieser letzten Tat habe sich der Mann schließlich entschieden, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Hinweise auf mögliche Verdächtige liegen laut den Ermittlern nicht vor. Zeugen können sich bei der Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, melden.