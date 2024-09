Die Handwerkskammer der Pfalz verleiht am Freitag, 13. September, den Goldenen Meisterbrief an 93 pfälzische Handwerksmeister die ihre Meisterprüfung im Jahr 1974, also vor 50 Jahren, abgelegt haben. Die Feierstunde beginnt um 14 Uhr Im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben (Friedhofstraße 3). Kammerpräsident Dirk Fischer überreicht die Goldenen Meisterbriefe. 47 weitere Meister erhalten ebenfalls den Goldenen Meisterbrief, können jedoch leider nicht persönlich an der Feier teilnehmen. Aus Frankenthal erhalten Gas- und Wasserinstallateurmeister Armin Bauer, Maler- und Lackierermeister Norbert Geib, Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Wilhelm Häberle und Glasermeister Horst Mehlis den Goldenen Meisterbrief. Geehrt wird auch der Gerolsheimer Schmiedemeister Hans Wilhelm Trinkel.