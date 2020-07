An einem Infostand stehen Mitarbeiter der Handwerkskammer (HWK) der Pfalz diese Woche an mehreren Tagen in Frankenthal für Gespräche zum Thema Ausbildung zur Verfügung. Die zunächst mitgeteilten Informationen zu Zeiten und Standort (wir berichteten) hat die Kammer am Montag allerdings teilweise korrigiert. Am Dienstag, 14. Juli, und Freitag, 17. Juli, ist der Stand demnach „auf dem Wochenmarkt“ zu finden und von 9 bis 12 Uhr besetzt. Am Mittwoch, 15. Juli, postieren sich die HWK-Mitarbeiter vor dem DM-Markt in der nördlichen Speyerer Straße – und dies von 13 bis 16 Uhr. Zu Gesprächen eingeladen sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die dieses Jahr noch eine Ausbildung beginnen wollen.