Zum Thema Ausbildung stehen Mitarbeiter der Handwerkskammer Pfalz ab dem kommenden Montag vier Tage lang in der Frankenthaler Fußgängerzone für Gespräche und Beratung zur Verfügung. Die Fachleute sind am Infostand vor dem DM-Markt (Speyerer Straße) jeweils von 9 bis 12 Uhr zu sprechen: am Montag, 13., Dienstag, 14., und Mittwoch, 15. Juli, sowie am Freitag, 17. Juli. „Angesprochen sind insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die in diesem Jahr noch eine Ausbildung starten möchten“, teilte die Handwerkskammer dazu mit. „Im Gepäck“ hätten die Berater noch „jede Menge freie Ausbildungsplätze“ in der Pfalz. Offene Stellen gibt es nach Angaben einer Sprecherin vor allem noch in folgenden Berufsfeldern: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik, Metallbauer, Elektroniker, Kfz-Mechatroniker sowie im Lebensmittelhandwerk; mit diesem Sammelbegriff sind beispielsweise Fleischer, Bäcker, Konditoren und Fachverkäufer gemeint.

Speed-Dating

Noch bis zum 20. Juli können sich interessierte Handwerksbetriebe, die Auszubildende suchen, für ein Online-Speed-Dating der pfälzischen Handwerkskammer am 12. August anmelden. Zwischen 14 und 17 Uhr können an diesem Tag Interessenten für eine Ausbildung und Betriebe nach vorheriger Anmeldung per Videokonferenz miteinander ins Gespräch kommen. Die Terminkoordinierung übernimmt die Kammer. Interessierte Betriebe werden gebeten, sich dafür via Internet über www.hwk-pfalz.de/onlinespeeddating anzumelden. Fragen dazu beantwortet Roger Bier, Telefon 0631 3677-137, E-Mail rbier@hwk-pfalz.de.