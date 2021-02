Wie können sich junge Menschen zu Corona-Zeiten über Ausbildungsmöglichkeiten informieren? Die Handwerkskammer der Pfalz macht dazu nach eigenen Angaben zwei Angebote: Ab Donnerstag, 11. Februar, gibt es Beratung per Telefon, ab 1. März auch einen Austausch per Internet.

„Da die klassischen Berufsorientierungsangebote wie Ausbildungsmessen oder Informationsveranstaltungen vor Ort nicht stattfinden können, ist es umso wichtiger, digitale Möglichkeiten zu nutzen“, schreibt die Handwerkskammer in einer Presseinformation. Bereits im Sommer 2020 habe man erste virtuelle Berufsorientierungsveranstaltungen organisiert und seitdem das Angebot erweitert. „Ausbildungsinteressierte können nun davon profitieren und sich virtuell auf die Suche nach attraktiven Ausbildungsplätzen und -betrieben machen.“

Mit wenigen Klicks ein Kennenlern- oder Bewerbungsgespräch vereinbaren – das geht nun von zu Hause aus. Die Ausbildungsmesse „Azubi-Online-Datings“ bringt Ausbildungsinteressierte und regionale Handwerksbetriebe auf einer Internet-Plattform zusammen. Auf www.hwk-pfalz.de/azubionlinedatings können sich Interessierte über die verschiedenen Ausbildungsberufe im Handwerk informieren. Haben sie sich für einen Ausbildungsberuf entschieden, werden an den Online-Datings teilnehmende passende Ausbildungsbetriebe vorgeschlagen. Dann kann ein Termin für ein Videogespräch – oder alternativ ein Telefonat – beim Wunschbetrieb gebucht werden. Bei den Einzelgesprächen kann beispielsweise ein Praktikum vereinbart werden.

Telefon-Hotline

Wer sich vorab über eine Ausbildung im Handwerk informieren möchte, kann die Expertinnen und Experten für Ausbildungsvermittlung an vier Terminen im Februar auch abends und samstags über eine neue Telefon-Hotline erreichen. Wie kommt man an einen passenden Ausbildungsplatz? Was muss bei der Bewerbung beachtet werden? In den Sprechstunden beantworten die Fachleute Fragen von Ausbildungsinteressierten und/oder ihren Eltern und geben hilfreiche Tipps und Hinweise rund um Berufsausbildung und Bewerbung. Termine: Donnerstag, 11. Februar, 15 bis 20 Uhr; Samstag, 13. Februar, 9 bis 13 Uhr; Donnerstag, 18. Februar, 15 bis 20 Uhr, und Samstag, 20. Februar, 9 bis 13 Uhr.

