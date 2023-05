Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Preise für Rohstoffe explodieren, der Holzmarkt ist durch die Exporte in die USA und nach China so gut wie leergefegt. Was das mit Frankenthal zu tun hat? Lieferzeiten beispielsweise für Fenster werden immer länger, Material teurer. Doch die Auftragslage ist gut, wie eine Umfrage in Handwerksbetrieben zeigt.

„Von den Engpässen beim Bauholz sind wir kaum betroffen“, erläutert Schreinermeister Helmut Schreider. In seinem Betrieb würden in erster Linie schichtverleimte Platten verarbeitet.