Ausbildung-fertig-los! Die Handwerkskammer (HWK) der Pfalz geht neue Wege, mögliche Auszubildende anzusprechen. Noch am Mittwoch und Freitag stehen Ausbildungscoaches an einem Stand in der Speyerer Straße. „Es gibt eine Reihe von kurzfristigen Ausbildungsangeboten“, sagt Thorsten Requadt.

In der Corona-Situation seien die üblichen Wege der Ausbildungsinformation und Berufsorientierung, wenn überhaupt, durch virtuelle Angebote ersetzt worden, sagt Requadt, Abteilungsleiter Ausbildung bei der HWK Pfalz. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, in drei Städten – neben Frankenthal sind das Landau und Kaiserslautern – eine Ferienkampagne zu starten, um Ausbildungskandidaten auch kurzfristig gewinnen zu können. Im Frühjahr seien die Schüler nicht in den Schulen präsent gewesen. „Da ist uns viel verloren gegangen“, betont Requadt. Nun versuche die HWK Pfalz mit diesem niedrigschwelligen Angebot, Kandidaten anzusprechen. „Wir hoffen auf einen Nachholeffekt“, sagt Thorsten Requadt.

Dass dies nicht einfach ist, merken die Ausbildungscoaches. Das sind Jessica Fomaro und Katrin Kahl am Stand der HWK Pfalz. Auch an einem Markttag wie am Dienstag laufen die Schüler nicht in Scharen durch Frankenthal. „Deshalb setzen wir auch auf die Ansprache von Eltern und Großeltern, um unsere Informationen zu streuen“, meint Requadt. Einige Gesprächspartner hätten jedoch schon bekundet, dass sie sich noch einmal telefonisch melden wollen, um einen Beratungstermin auszumachen.

Viele Termine für Gespräche

Er sei sich bewusst, sagt Requadt, dass die Ansprache in einer Fußgängerzone sehr spontan sei. Aber in Landau gebe es ansprechende Zahlen. Hier seien schon mehr Termine für Nachgespräche vereinbart worden. Am Stand stünden Mitarbeiter der HWK, die sehr kompetent seien, bei allen möglichen Fragen zur Ausbildung weiterhelfen könnten. Requadt hofft auf rege Nachfrage an den verbleibenden zwei Tagen in Frankenthal. Der Öffentlichkeit solle noch deutlicher gemacht werden, dass eine Ausbildung in Handwerksberufen attraktiv sein kann.

Die Handwerksbetriebe seien recht gut durch die Corona-Krise gekommen. Rund 90 Prozent der Betriebe wollten weiter ausbilden. Komme doch einmal einer der Betriebe in Schwierigkeiten, dann sei die Bereitschaft zur Übernahme der Auszubildenden hoch. Aber bisher gebe es kaum solche Fälle, so Requadt.

Hilfe bei Ausbildungsplatzsuche

In den Berufen Anlagenmechaniker (Heizung, Sanitär, Klima), Kraftfahrzeug-Mechatroniker, Metallbau, bei Bäckern und Metzgern seien die Chancen gut, einen Ausbildungsplatz zu finden. Nicht alle Betriebe schrieben jedoch ihre freien Stellen aus. Bestünden bei Ausbildungsplatzsuchenden Wünsche in anderen Bereichen, dann gebe die HWK ebenfalls gerne Hilfestellung. „Manche Betriebe haben schon ihre eigenen Netzwerke aufgebaut und versuchen, über diese Auszubildende zu gewinnen“, sagt Requadt. Registriert seien rund 95 freie Arbeitsplätze in der Region Ludwigshafen, zu der Frankenthal zähle, informiert Pressereferentin Melanie Minges.

Mit der Aktion unter anderem in der Frankenthaler Innenstadt soll nicht Schluss sein. Am 12. August plant die Handwerkskammer ein Online Speeddating in Sachen Ausbildung. Weitere Informationen hierzu und zur Ausbildung insgesamt seien auf der Homepage der Handwerkskammer unter der Adresse www.hwk-pfalz.de unter dem Reiter Ausbildung zu finden.

Termine

Am Mittwoch, 13 bis 16 Uhr, und am Freitag 9 bis 12 Uhr, informiert die Handwerkskammer in der Speyerer Straße zu Fragen der Ausbildung.