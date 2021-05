Dank eines engagierten Zeugens konnte ein Handtaschendieb am Samstagmittag schnell gefasst werden. Der Fall ist allerdings damit noch nicht aufgeklärt: Die Polizei sucht laut Bericht die Besitzerin der Tasche. Kurz vor dem Diebstahl hatte ein 38-jähriger Frankenthaler bereits die Polizei benachrichtigt, weil ihn vier Männer auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Benderstraße bedrängt hatten, eine Obdachlosenzeitung zu kaufen. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei beobachtete der Mann dann, wie einer der Männer einer unbekannten Dame eine Handtasche aus dem Einkaufswagen stahl und diese einem weiteren Mann übergab. Der Täter flüchtete Richtung Innenstadt, wurde aber von dem Frankenthaler verfolgt und konnte somit von der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die anderen drei Männer sind bisher unbekannt, ebenso wie die der bestohlenen Frau. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden. Gesucht werden auch weitere Zeugen des Vorfalls.