Handlettering ist eine Technik, mit der die gute alte Schönschrift wieder aktuell wird. Jugendliche, die lernen wollen, wie man damit beispielsweise Weihnachtskarten gestaltet, sind am 22. Dezember, 18 bis 21 Uhr, in der Stadtbücherei Frankenthal bei der Weihnachtsausgabe der Jugendreihe „BIB:MEC“ richtig. Unter dem Motto „meet, eat, create“ wird an diesem Abend in der Stadtbücherei an der Switch gezockt und getanzt, an der PlayStation VR-Abenteuer erlebt, Brettspiele gespielt und gequatscht, heißt es in einer Ankündigung. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Wer möchte, kann sich an dem Abend im Handlettering ausprobieren. Verschiedene Papiere, Stifte, Bücher, Videotutorials und Tipps und Tricks liegen bereit, um gemeinsam diese beliebte Technik der Schönschrift auszuprobieren. Nach ersten Einstiegsübungen können Weihnachtskarten, Geschenkkärtchen, Lesezeichen und anderes weihnachtlich gestaltet werden. Die Bücherei ist an dem Abend ausschließlich für Jugendliche geöffnet.

Anmeldung und weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, telefonisch unter der 06233 89 630 oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr.