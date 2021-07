Als unübersichtlich schildert die Polizei eine Situation am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Kämmerer Straße, Ecke Friedrichstraße. Eine Person wurde bei Auseinandersetzungen verletzt, ein Auto beschädigt. Die Einsatzkräfte waren gegen 23 Uhr alarmiert worden, weil es auf der Straße zwischen mehreren Personen zu lautstarken Streitigkeiten gekommen sei, bei denen gefährliche Gegenstände wie Hieb- und Stichwaffen im Spiel seien. Vier Männer im Alter zwischen 29 und 56 Jahren wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, wodurch sich die Situation beruhigt habe. Die Hintergründe des Konflikts sind zurzeit noch nicht umfassend bekannt, auch die Art der Beteiligung einzelner Personen muss laut Bericht noch aufgeklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms, Telefon 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.