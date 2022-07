Fahrradfahrer, die am Haltepunkt Süd in die Bahn umsteigen, können Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes seit 2019 in einer von 35 abschließbaren Boxen unterstellen. Ab August werden dafür nur noch sechs statt bisher zwölf Euro pro Monat fällig. Die Boxen werden zunächst jeweils für ein Jahr vermietet. Für den Schlüssel fällt ein Pfand in Höhe von 50 Euro an. Zur Auswahl stehen 20 Boxen auf der Seite Carl-Bosch-Ring und 15 Boxen auf der Straßenseite zur Hammstraße/Ecke Gegelstraße. Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich beim städtischen Bereich Gebäude und Grundstücke bei Nadine Kenar, Telefon 06233 89-357, E-Mail nadine.kenar@frankenhtal.de, melden.