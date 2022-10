Der TSV Eppstein lädt am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr, in der Blockhütte des Vereins zu einer Halloweenfeier ein. Gäste erhalten neben Musik und Bewirtung auch einen Blick in das Geisterhaus des TSV. Zahlreiche Monster und andere Gruselfiguren werden die „Besucher das Fürchten lehren“, betont Benjamin Sorg. Er ist Schöpfer dieser Gruselgestalten, an denen er seit zwei Jahren bastelt. Normalerweise arbeitet er als Filmregisseur, doch während der Pandemie widmete er sich zunächst nur aus Langeweile dem Basteln und Tüfteln von Halloweenfiguren. Die 20 lebensgroßen Figuren sind zum Teil beweglich und werden so manch einem einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Von Werwölfen über Gargoyles bis hin zu Zombies und Skeletten ist einiges dabei. Der Eintritt ist frei. Jedoch bitten die Veranstalter darum, dass Kinder in Begleitung von Eltern kommen sollen. Die ausgestellten Figuren seien „nichts für schwache Nerven“.