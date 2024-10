Zum schaurig schönen Rundgang durch ihr Gruselhaus lädt anlässlich von Halloween die Beindersheimer Familie Clausen ein. Wie im vergangenen Jahr hat sie mit Liebe zum Detail und zum Spektakel ihr Anwesen in der Königsberger Straße 10 dekoriert. Piraten, Drachen, Hexen und andere Schauergestalten warten auf Publikum. Der Eintritt ist laut einer Ankündigung im Amtsblatt frei, aber wie bei der Premiere 2023 bitten die Clausens um Spenden, diesmal für ein Kinderheim und den Kindernotarzt. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, sowie am Halloween-Abend, 31. Oktober, ab 18.30 Uhr. Es wird einen Fotopoint und Süßigkeiten für Kinder geben. Zwei Bitten hat die Familie: keine Hunde mitnehmen und die Exponate nicht anfassen.