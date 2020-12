In einer Telefonkonferenz will der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller (Lambsheim) am Dienstag, 8. Dezember, 18 Uhr, gemeinsam mit dem Facharzt für Innere Medizin und Kardiologen Dirk Ehrler, Bezirksbereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz, mit Interessierten aus seinem Wahlkreis über die laufenden Vorbereitungen für Impfungen gegen Corona-Infektionen sprechen. „Bis die ersten Impfungen erfolgen können, sollen noch die dafür geeigneten Räumlichkeiten sowie das nötige ärztliche Personal zur Verfügung gestellt werden“, teilte Haller mit. „Das Land kümmert sich darüber hinaus um die Beschaffung des Impfzubehörs, Lagerung und Logistik.“ Auch die abschließende Entscheidung, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollen, stehe noch aus. In der Telefonkonferenz solle „rund um das Thema Impfen“ informiert werden; offene Fragen sollen beantwortet werden.

Interessierte können sich per E-Mail an martin.haller@spd.landtag.rlp.de für die Veranstaltung anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode zur Teilnahme an der Telefonkonferenz.