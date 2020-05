Die Auswirkungen der Corona-Krise spüren auch Sportvereine. An ein normales Vereinsleben ist wegen der Einschränkungen derzeit nicht zu denken, hinzu kommen wirtschaftliche Einbußen. Landtagsabgeordneter Martin Haller (SPD) lädt Vereinsvertreter deshalb für Donnerstag, 7. Mai, 18 Uhr, zu einer Telefonkonferenz ein.

Dann will er über ein von der Landesregierung aufgelegtes Hilfsprogramm informieren und Fragen beantworten. In Not geratene Klubs würden mit Soforthilfen von bis zu 12.000 Euro unterstützt, berichtet Haller in einer Pressemitteilung. Die Zuschüsse müssten nicht zurückgezahlt werden. Die Umsetzung des Programms erfolge über den Landessportbund.

An der Konferenz nehmen außerdem Randolf Stich (SPD), Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Sportministerium, Jochen Borchert, Präsident des Landessportbunds, und dessen Geschäftsführer Christof Palm teil. Vereine können sich per E-Mail an martin.haller@spd.landtag.rlp.de zur Konferenz anmelden. Sie erhalten dann einen Zugangscode.