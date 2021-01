Der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) möchte in den nächsten Tagen Menschen mit der höchsten Impfpriorität, insbesondere über 80-Jährige, bei der Online-Terminvereinbarung für die Corona-Impfung unterstützen: Das Wahlkreisbüro des Abgeordneten ist bereit, die Registrierung über die Internetseite des Mainzer Gesundheitsministeriums impftermin.rlp.de vorzunehmen. Interessierte können dazu den SPD-Landtagsabgeordneten unter der Nummer 0152 3103 5790 bis einschließlich Montag, 18. Januar, täglich zwischen 12 und 15 Uhr kontaktieren.

Das Angebot richtet sich vor allem an die Menschen in der Region Vorderpfalz, die keine Möglichkeit haben, selbst einen Termin im lokalen Impfzentrum zu vereinbaren. Haller möchte nach eigenen Worten „mit diesem Angebot einen Beitrag leisten, damit möglichst viele impfbereite Menschen in der Region geimpft werden können und wir als Gesellschaft schnellstmöglich zu mehr Normalität zurückkehren können“.

Voraussetzung ist, dass dem Wahlkreisbüro eine unterschriebene Bevollmächtigung des zu Impfenden vorgelegt wird. Weitere Informationen zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz findet man im Netz unter https://corona.rlp.de/