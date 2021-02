Zu einem Gespräch, das online übertragen wird, treffen sich der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch, 24. Februar, 20 Uhr, in Mainz. Zu sehen ist die Übertragung auf www.spd-rlp.de oder über Hallers Facebookseite (martin.haller.spd). Das hat Haller am Dienstag angekündigt. Als Themen, die besprochen werden, nennt er Kinder- und Jugendpolitik, Infrastrukturprojekte und das Ehrenamt, aber auch Regionales wie eine mögliche Außenstelle des Gesundheitsamts in Frankenthal und die Stadtklinik.