Der seit Jahren geforderte Fahrradweg entlang der Landesstraße 524 von Eppstein in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim hat nach Angaben des Landtagsabgeordneten Martin Haller (SPD) eine weitere Hürde genommen. Das Projekt steht im zufolge mit einem Ansatz von rund 600.000 Euro im Investitionsplan des Landes. Dieser Plan wiederum sei Grundlage für das jeweils im Haushalt verankerte rheinland-pfälzische Straßenausbauprogramm. Ob der Radweg an der L 524 schon im kommenden Jahr in das Programm rutscht, hängt Hallers Darstellung nach vom Planungsstand des Vorhabens ab und ob die für den Bau notwendigen Grundstückskäufe schon getätigt sind. In dem für die Jahre bis 2023 aufgestellten Investitionsplan seien 870 Projekte enthalten, die aus Sicht der Landesregierung Priorität genießen, darunter 50 Radwege. Das Paket habe ein Gesamtvolumen von rund 560 Millionen Euro.